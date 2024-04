United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 20,76 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:01 Uhr 1,0 Prozent auf 20,76 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die United Internet-Aktie bis auf 20,68 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 20,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.523 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 20,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 12,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 40,37 Prozent wieder erreichen.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,504 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 27,86 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 10.11.2023 vor. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1.483,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.483,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,96 EUR im Jahr 2024 aus.

