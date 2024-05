United Internet Aktie News: United Internet verteidigt am Vormittag Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von United Internet zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der United Internet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 23,10 EUR.

Die United Internet-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 23,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 23,12 EUR. Der Kurs der United Internet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,04 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,04 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 912 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 25,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,48 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.07.2023 auf bis zu 12,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 46,41 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,509 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,57 EUR aus.

United Internet ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,35 EUR. Im letzten Jahr hatte United Internet einen Gewinn von 0,41 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,73 Prozent auf 1,57 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von United Internet.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,98 EUR je Aktie.

