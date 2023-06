United Internet Aktie News: United Internet am Freitagnachmittag tiefer

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 12,89 EUR. Im Tief verlor die United Internet-Aktie bis auf 12,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,05 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 425.256 Aktien.

Am 17.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 28,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 122,34 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,85 EUR. Dieser Wert wurde am 16.06.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,47 EUR für die United Internet-Aktie.

United Internet gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,65 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.483,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.443,70 EUR im Vorjahreszeitraum.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2023 2,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

