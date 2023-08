United Internet Aktie News: United Internet verzeichnet am Mittag Verluste

So entwickelt sich United Internet

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 15,84 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 15,84 EUR. Das Tagestief markierte die United Internet-Aktie bei 15,74 EUR. Bei 15,81 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 29.177 United Internet-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.08.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 58,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 21,84 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,35 EUR.

United Internet ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat United Internet 1.483,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.443,70 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte United Internet am 10.11.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 12.11.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,05 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes United Internet-Investment eingefahren

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes United Internet-Investment eingebracht

United Internet und 1&1 gewinnen viele Kunden hinzu - Aktien von 1&1 und United Internet gefragt