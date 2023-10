United Internet Aktie News: United Internet am Montagvormittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von United Internet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 21,08 EUR zu.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 21,08 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 21,08 EUR. Bei 20,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.652 United Internet-Aktien umgesetzt.

Bei 22,87 EUR markierte der Titel am 18.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 8,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 12,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 41,27 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,98 EUR je United Internet-Aktie an.

Am 10.11.2022 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 1.483,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.443,70 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 10.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 12.11.2024 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,01 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

