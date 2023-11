United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag leichter

Notierung im Blick

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 19,51 EUR ab.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 19,51 EUR. In der Spitze fiel die United Internet-Aktie bis auf 19,48 EUR. Bei 19,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 81.838 Stück gehandelt.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 22,87 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 17,22 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,38 EUR ab. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 36,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,33 EUR je United Internet-Aktie aus.

United Internet ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat United Internet 1.483,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.443,70 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte United Internet am 27.03.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,98 EUR im Jahr 2023 aus.

