United Internet Aktie News: United Internet macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Die United Internet-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,2 Prozent auf 22,75 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,85 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,13 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 631.963 Stück.

Am 31.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,15 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,08 EUR ab. Mit Abgaben von 25,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,00 EUR.

Am 10.11.2022 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.483,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.392,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte United Internet am 30.03.2023 präsentieren. United Internet dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 27.03.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2022 2,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

