United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Mittwochvormittag tiefer

So entwickelt sich United Internet

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 22,12 EUR ab.

Um 09:04 Uhr ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 22,12 EUR. Die Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie ging bis auf 22,06 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,06 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.745 United Internet-Aktien.

Am 03.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 6,67 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.07.2023 auf bis zu 12,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 27,70 EUR.

United Internet ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.483,00 EUR im Vergleich zu 1.443,70 EUR im Vorjahresquartal.

Die United Internet-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 20.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 1,93 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Freundlicher Handel: TecDAX steigt zum Ende des Dienstagshandels

TecDAX aktuell: Das macht der TecDAX aktuell

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer