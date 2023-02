United Internet Aktie News: United Internet gibt am Freitagmittag nach

Die Aktie notierte um 12:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 20,74 EUR. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 20,68 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,72 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 75.860 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 35,08 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 40,88 Prozent zulegen. Am 16.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,08 EUR. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 14,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,29 EUR.

Am 10.11.2022 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 0,67 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.483,00 EUR – ein Plus von 6,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1.392,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte United Internet am 30.03.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 27.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,22 EUR je United Internet-Aktie.

