United Internet Aktie News: United Internet am Montagmittag auf grünem Terrain

17.02.25 12:05 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von United Internet. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 15,53 EUR.

Das Papier von United Internet legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 15,53 EUR. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 15,54 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 100.421 Stück. Bei 24,64 EUR erreichte der Titel am 15.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 36,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,492 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,30 EUR. Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 12.11.2024. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,39 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,57 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,56 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum. United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 20.03.2025 präsentieren. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,22 EUR im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie Verluste in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich zurück Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich schwächer United Internet-Aktie und 1&1-Aktie brechen ein: United Internet-Ergebnis von Belastungen bei 1&1 gedrückt

