United Internet Aktie News: United Internet legt am Montagnachmittag zu

So bewegt sich United Internet

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von United Internet. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,8 Prozent auf 15,88 EUR.

Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,8 Prozent auf 15,88 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 15,88 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 173.586 United Internet-Aktien.

Bei 24,64 EUR erreichte der Titel am 15.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 35,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 8,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,492 EUR je United Internet-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,30 EUR.

United Internet ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,39 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent auf 1,57 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 20.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

