United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 20,30 EUR zu.

Um 11:44 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 20,30 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 20,42 EUR. Bei 20,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 52.179 United Internet-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,45 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,38 EUR am 08.07.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,519 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,86 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 10.11.2023 vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.483,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.483,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,96 EUR fest.

