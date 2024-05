United Internet Aktie News: United Internet am Freitagvormittag nahe Vortagesniveau

Notierung im Fokus

Die Aktie von United Internet hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die United Internet-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 23,10 EUR.

Die United Internet-Aktie zeigte sich um 09:04 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 23,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 23,12 EUR. Das bisherige Tagestief markierte United Internet-Aktie bei 23,02 EUR. Bei 23,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 2.264 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.07.2023 Kursverluste bis auf 12,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 86,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,509 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,57 EUR je United Internet-Aktie an.

United Internet ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,57 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,54 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte United Internet am 08.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,98 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

