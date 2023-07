United Internet Aktie News: United Internet am Mittag mit Verlusten

So bewegt sich United Internet

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 13,14 EUR.

Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 0,2 Prozent auf 13,14 EUR ab. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 13,09 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 54.811 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 26,87 EUR erreichte der Titel am 21.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 104,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 5,78 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,35 EUR je United Internet-Aktie aus.

Am 10.11.2022 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,65 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.443,70 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.483,00 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte United Internet am 03.08.2023 präsentieren. Am 14.08.2024 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,05 EUR je United Internet-Aktie.

