United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von United Internet. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 24,82 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 24,82 EUR. Die United Internet-Aktie sank bis auf 24,68 EUR. Mit einem Wert von 25,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34.303 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,88 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,27 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 41,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,671 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,33 EUR aus.

Am 12.05.2025 hat United Internet die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,31 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,34 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 1,64 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,57 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte United Internet am 07.08.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,29 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

