United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagmittag ohne große Veränderung

Die Aktie von United Internet zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die United Internet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 20,94 EUR.

Bei der United Internet-Aktie ließ sich um 11:46 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 20,94 EUR. Bei 21,04 EUR erreichte die United Internet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Internet-Aktie bisher bei 20,88 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 21.733 United Internet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.01.2023 bei 22,87 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Bei 12,38 EUR fiel das Papier am 07.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 40,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,98 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 10.11.2022 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.443,70 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.443,70 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2023 veröffentlicht. Am 12.11.2024 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,01 EUR je Aktie belaufen.

