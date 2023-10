United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Aktienentwicklung

Die Aktie von United Internet zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 20,96 EUR zeigte sich die United Internet-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Wert von 20,96 EUR bewegte sich die United Internet-Aktie um 09:05 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die United Internet-Aktie bei 21,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie ging bis auf 20,96 EUR. Bei 21,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.409 United Internet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,87 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.01.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 9,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 40,94 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,98 EUR für die United Internet-Aktie.

United Internet gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,65 EUR je Aktie erzielt worden. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.483,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.443,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 10.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

