United Internet Aktie News: United Internet am Freitagmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 27,12 EUR abwärts.
Das Papier von United Internet gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:39 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 27,12 EUR abwärts. Die United Internet-Aktie sank bis auf 27,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,20 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.929 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 28,46 EUR erreichte der Titel am 01.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 46,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,662 EUR je United Internet-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,97 EUR.
Am 07.08.2025 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR gegenüber -0,73 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat United Internet 1,61 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,28 EUR je United Internet-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|United Internet Buy
|UBS AG
|26.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
