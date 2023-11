United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 19,47 EUR.

Um 09:03 Uhr ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 19,47 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 19,49 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.263 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,87 EUR an. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 14,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 36,41 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,33 EUR je United Internet-Aktie an.

United Internet gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent auf 1.483,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.443,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.03.2024 erwartet.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,07 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

