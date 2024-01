United Internet Aktie News: United Internet am Mittag gefragt

Blick auf United Internet-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von United Internet. Zuletzt konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 22,26 EUR.

Die United Internet-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 22,26 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Internet-Aktie bisher bei 22,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,28 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 39.836 United Internet-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.01.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2023 erreicht. Abschläge von 44,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,70 EUR.

Am 10.11.2023 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.483,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.443,70 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen. Am 20.03.2025 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,93 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten

Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter

XETRA-Handel TecDAX fällt mittags