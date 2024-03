United Internet Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von United Internet

United Internet im Blick

Die Aktie von United Internet gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 21,66 EUR ab.

Um 15:48 Uhr fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 21,66 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die United Internet-Aktie bis auf 21,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 21,72 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 98.613 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 25,06 EUR. 15,70 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,504 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 28,64 EUR.

Am 10.11.2023 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Auf der Umsatzseite hat United Internet im vergangenen Quartal 1.483,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Internet 1.443,70 EUR umsetzen können.

Die United Internet-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet. United Internet dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 20.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

