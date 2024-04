United Internet Aktie News: United Internet gewinnt am Nachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 20,60 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere um 15:50 Uhr 1,0 Prozent. Bei 20,72 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,58 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 66.960 United Internet-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 21,65 Prozent Luft nach oben. Am 08.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,38 EUR ab. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 39,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,519 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 27,86 EUR.

Am 10.11.2023 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.483,00 EUR im Vergleich zu 1.483,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,96 EUR im Jahr 2024 aus.

