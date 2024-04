United Internet Aktie News: United Internet verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Blick auf United Internet-Kurs

Die Aktie von United Internet zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die United Internet-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 20,42 EUR.

Werte in diesem Artikel

Zum Vortag unverändert notierte die United Internet-Aktie um 09:04 Uhr im XETRA-Handel bei 20,42 EUR. Die United Internet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 20,58 EUR aus. Das bisherige Tagestief markierte United Internet-Aktie bei 20,42 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 206 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 25,06 EUR. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 22,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.07.2023 bei 12,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,519 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 27,86 EUR an.

United Internet gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.483,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.483,00 EUR.

Am 08.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,96 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich leichter

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX legt am Mittwochnachmittag den Rückwärtsgang ein

Handel in Frankfurt: TecDAX am Mittag in Rot