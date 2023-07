United Internet Aktie News: United Internet am Mittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von United Internet zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 13,03 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 13,03 EUR zu. Bei 13,08 EUR erreichte die United Internet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,95 EUR. Zuletzt wechselten 89.549 United Internet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,87 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.07.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 106,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 12,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 4,99 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,35 EUR aus.

Am 10.11.2022 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es stand ein EPS von 0,65 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,65 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.483,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.443,70 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet. Schätzungsweise am 14.08.2024 dürfte United Internet die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2023 2,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

