United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von United Internet. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 13,06 EUR zu.

Um 15:51 Uhr stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 13,06 EUR. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 13,08 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 121.353 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 26,87 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 105,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,35 EUR je United Internet-Aktie an.

United Internet ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,65 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,65 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.483,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.443,70 EUR ausgewiesen worden waren.

Die United Internet-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 14.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von United Internet.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2023 2,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe United Internet-Investition eingebracht

United Internet-Aktie und 1&1-Aktie nach Redburn-Empfehlung im Plus

So schätzen die Analysten die Zukunft der United Internet-Aktie ein