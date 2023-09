United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Vormittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von United Internet gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von United Internet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 19,50 EUR ab.

Die United Internet-Aktie musste um 09:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 19,50 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie ging bis auf 19,38 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,38 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.702 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,87 EUR) erklomm das Papier am 18.01.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 17,28 Prozent wieder erreichen. Am 07.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 26,93 EUR.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.443,70 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.443,70 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 12.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,03 EUR je United Internet-Aktie.

