United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Um 09:22 Uhr ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 19,45 EUR. Die United Internet-Aktie legte bis auf 19,49 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 19,47 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.026 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,15 EUR) erklomm das Papier am 31.01.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,21 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 18,66 EUR. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 4,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 35,95 EUR.

Am 12.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,65 EUR. Im letzten Jahr hatte United Internet einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.443,70 EUR im Vergleich zu 1.383,40 EUR im Vorjahresquartal.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 präsentieren. Am 14.11.2023 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 2,17 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

