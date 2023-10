United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von United Internet. Das Papier von United Internet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 20,92 EUR.

Die United Internet-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 20,92 EUR. Bei 21,00 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 20,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 2.905 Stück.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 22,87 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,38 EUR. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 40,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 26,98 EUR.

Am 10.11.2022 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Mit einem Umsatz von 1.443,70 EUR, gegenüber 1.443,70 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 10.11.2023 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,01 EUR je Aktie belaufen.

