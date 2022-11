United Internet Aktie News: United Internet am Mittag freundlich

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 19,61 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,67 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,67 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 55.838 Stück gehandelt.

Am 31.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie. Bei 18,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 37,07 EUR angegeben.

Am 10.11.2022 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Internet ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.483,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.392,30 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 23.03.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 2,21 EUR im Jahr 2022 aus.

