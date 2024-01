So entwickelt sich United Internet

United Internet Aktie News: United Internet präsentiert sich am Nachmittag stärker

19.01.24 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 23,28 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 1,2 Prozent auf 23,28 EUR. In der Spitze legte die United Internet-Aktie bis auf 23,36 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,94 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 107.141 United Internet-Aktien den Besitzer. Am 03.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,70 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 46,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 27,70 EUR. Am 10.11.2023 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.483,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.443,70 EUR im Vorjahreszeitraum. Die United Internet-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 20.03.2025. Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2023 1,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie Börse Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels in Grün Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX klettert zum Ende des Donnerstagshandels Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX nachmittags fester

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com