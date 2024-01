United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Freitagvormittag südwärts

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von United Internet. Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 22,90 EUR.

Das Papier von United Internet befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 22,90 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Internet-Aktie bisher bei 22,86 EUR. Bei 22,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 785 United Internet-Aktien.

Am 03.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 3,49 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 45,94 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,70 EUR je United Internet-Aktie aus.

United Internet ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat United Internet im vergangenen Quartal 1.483,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Internet 1.443,70 EUR umsetzen können.

Die United Internet-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 20.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,93 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

