United Internet Aktie News: United Internet am Mittag schwächer

Die Aktie von United Internet gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von United Internet gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 23,08 EUR abwärts.

Die United Internet-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 23,08 EUR. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 23,06 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,06 EUR. Bisher wurden heute 15.111 United Internet-Aktien gehandelt.

Am 25.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 8,58 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.07.2023 bei 12,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,504 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,64 EUR an.

Am 10.11.2023 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite hat United Internet im vergangenen Quartal 1.483,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Internet 1.443,70 EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von United Internet wird am 21.03.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 20.03.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,91 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

