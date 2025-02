United Internet Aktie News: United Internet am Mittag höher

Aktie im Blick

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 16,32 EUR.

Um 11:46 Uhr ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 16,32 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 16,39 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,91 EUR. Zuletzt wechselten 87.321 United Internet-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,64 EUR) erklomm das Papier am 15.05.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,58 EUR am 13.01.2025. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 11,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,492 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,30 EUR je United Internet-Aktie an.

Am 12.11.2024 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 EUR, nach 0,39 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent auf 1,57 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte United Internet am 27.03.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.04.2026 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 1,21 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain

Freundlicher Handel: TecDAX liegt zum Handelsende im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX schlussendlich freundlich