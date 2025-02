United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Nachmittag schwächer

Zuversicht in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Plus

NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor einem Jahr eingebracht

'Gulf of America': How Google Maps handles controversial geography

Heute im Fokus

Bumble-Gewinnprognose schlägt Anleger in die Flucht. Google zahlt mehrere Hundert Millionen Euro an Italien. Philips-Aktie bricht ein: China sorgt für massiven Gegenwind. D-Wave Quantum kündig neue Hybrid-Quantum-Anwendung an. Glencore enttäuscht mit Gewinnrückgang. Bayer-Aktie: Schnellere Entwicklung von Parkinson-Gentherapie in den USA möglich. Samsung-Pläne treiben Chipwerte in die Höhe. BP erwägt wohl Milliardenverkauf des Schmierstoffgeschäfts.