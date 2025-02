United Internet Aktie News: United Internet kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Donnerstag live um 18 Uhr: Bundestagswahl 2025 - So positionieren Sie Ihr Depot richtig

XETRA-Handel: So entwickelt sich der MDAX aktuell

Zuversicht in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Plus

Verluste in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich zurück

IONOS-Aktie stark nachgefragt: United-Internet-Tochter IONOS will Aktien zurückkaufen

United Internet Aktie News: United Internet legt am Vormittag zu

United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagmittag fester

United Internet Aktie News: United Internet macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Erste Schätzungen: DHL Group (ex Deutsche Post) legt Quartalsergebnis vor

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Die Ergebnisse und Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

'Gulf of America': How Google Maps handles controversial geography

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain

Anleger in Europa warten auf Impulse: Euro STOXX 50 pendelt zum Start des Mittwochshandels um seinen Schlusskurs vom Dienstag

DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom von vor einem Jahr verdient

TecDAX-Titel 1&1-Aktie: So viel hätte eine Investition in 1&1 von vor einem Jahr gekostet

CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Verlust hätte eine Orange-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Einige Aktien-Anpassungen: So hat Starinvestor George Soros im vierten Quartal 2024 investiert

Philips-Aktie bricht ein: China sorgt für massiven Gegenwind. D-Wave Quantum kündig neue Hybrid-Quantum-Anwendung an. Glencore enttäuscht mit Gewinnrückgang. Bayer-Aktie: Schnellere Entwicklung von Parkinson-Gentherapie in den USA möglich. MTU korrigiert Umsatzprognose nach oben. Samsung-Pläne treiben Chipwerte in die Höhe. SAF-HOLLAND meldet Umsatzrückgang zum Jahresende.