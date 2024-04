United Internet Aktie News: United Internet am Mittag mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 20,40 EUR.

Um 11:35 Uhr rutschte die United Internet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 20,40 EUR ab. Die United Internet-Aktie sank bis auf 20,34 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,46 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 28.557 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 25,06 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie. Bei einem Wert von 12,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.07.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 39,31 Prozent wieder erreichen.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,519 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,86 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 10.11.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.483,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.483,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,96 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

