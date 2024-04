United Internet Aktie News: United Internet gibt am Vormittag ab

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 20,56 EUR ab.

Die United Internet-Aktie musste um 09:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 20,56 EUR. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 20,46 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,46 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.298 United Internet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 25,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.07.2023 bei 12,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,519 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,86 EUR.

Am 10.11.2023 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.483,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.483,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2024 1,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Schwacher Handel: TecDAX verbucht letztendlich Abschläge

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zeigt sich leichter

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX fällt am Mittag zurück