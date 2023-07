United Internet Aktie News: United Internet gewinnt am Mittwochmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 13,34 EUR.

Die United Internet-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 13,34 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Internet-Aktie bisher bei 13,42 EUR. Bei 13,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 31.128 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,87 EUR) erklomm das Papier am 21.07.2022. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 50,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 12,38 EUR fiel das Papier am 07.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 7,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,35 EUR aus.

United Internet gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.483,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.443,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 2,05 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

1&1-Aktie stärker: 1&1 erzielt im Streit um Werbung mit Telekom einen Teilerfolg vor Gericht

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe United Internet-Investition eingebracht

United Internet-Aktie und 1&1-Aktie nach Redburn-Empfehlung im Plus