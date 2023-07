United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 13,37 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere um 09:06 Uhr 1,6 Prozent. Kurzfristig markierte die United Internet-Aktie bei 13,39 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 11.747 United Internet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.07.2022 bei 26,87 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 100,97 Prozent Luft nach oben. Am 07.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,38 EUR ab. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 7,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 25,35 EUR.

Am 10.11.2022 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.443,70 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.443,70 EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2023 2,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

