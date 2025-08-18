United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

DAX24.432 +0,5%ESt505.484 +0,9%Top 10 Crypto15,80 -1,1%Dow44.961 +0,1%Nas21.410 -1,0%Bitcoin97.678 -2,0%Euro1,1661 ±-0,0%Öl66,04 -0,6%Gold3.326 -0,1%
Kursentwicklung

19.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von United Internet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 25,02 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
25,02 EUR -0,48 EUR -1,88%
Um 15:48 Uhr ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 25,02 EUR. Die Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie ging bis auf 24,86 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 25,66 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.710 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 26,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 71,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,400 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,685 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,22 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet -0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 1,61 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die United Internet-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte United Internet die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,21 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
14.07.2025United Internet BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.06.2025United Internet BuyWarburg Research
