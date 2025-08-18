United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 25,64 EUR.

Um 09:03 Uhr konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 25,64 EUR. In der Spitze gewann die United Internet-Aktie bis auf 25,66 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,66 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.134 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 4,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,685 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,22 EUR für die United Internet-Aktie.

United Internet ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,61 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte United Internet am 11.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,21 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

