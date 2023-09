United Internet Aktie News: United Internet am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 19,87 EUR.

Um 11:43 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 19,87 EUR zu. Die United Internet-Aktie legte bis auf 20,02 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 19,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 77.753 United Internet-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.01.2023 auf bis zu 22,87 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 13,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.07.2023 bei 12,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 26,93 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 10.11.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,65 EUR, nach 0,65 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat United Internet im vergangenen Quartal 1.483,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Internet 1.443,70 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,03 EUR je United Internet-Aktie.

