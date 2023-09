United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagnachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 19,92 EUR. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 20,02 EUR. Bei 19,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 112.744 United Internet-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,87 EUR) erklomm das Papier am 18.01.2023. Mit einem Zuwachs von 14,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 12,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 37,85 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,93 EUR.

United Internet gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 0,65 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.483,00 EUR im Vergleich zu 1.443,70 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte United Internet am 10.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,03 EUR je United Internet-Aktie.

