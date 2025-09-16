United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Freitagmittag fester

So entwickelt sich United Internet

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von United Internet. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 27,78 EUR.

Das Papier von United Internet konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 27,78 EUR. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,82 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,70 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 8.061 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,46 EUR erreichte der Titel am 01.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 47,52 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,492 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,400 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,97 EUR an.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,61 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,25 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

