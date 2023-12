United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagmittag nahe Vortagesniveau

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von United Internet. Bei der United Internet-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 20,06 EUR.

Die United Internet-Aktie bewegte sich um 11:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 20,06 EUR. Bei 20,40 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die United Internet-Aktie bis auf 19,98 EUR. Bei 20,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 28.240 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,87 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,01 Prozent. Bei 12,38 EUR fiel das Papier am 07.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 38,29 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,63 EUR je United Internet-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 10.11.2023. Auf der Umsatzseite standen 1.483,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.443,70 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,00 EUR je Aktie belaufen.

