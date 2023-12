United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag nahezu unbewegt

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 20,06 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die United Internet-Aktie bewegte sich um 15:46 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 20,06 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Internet-Aktie bisher bei 20,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die United Internet-Aktie bis auf 19,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 20,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 60.232 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 22,87 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 12,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,63 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 10.11.2023 vor. Umsatzseitig wurden 1.483,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 1.443,70 EUR umgesetzt.

Am 27.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 2,00 EUR im Jahr 2023 aus.

