United Internet Aktie News: United Internet zieht am Vormittag an

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,1 Prozent auf 20,83 EUR. Die United Internet-Aktie legte bis auf 20,83 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 20,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.128 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,11 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,08 EUR. Dieser Wert wurde am 16.12.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 15,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 33,29 EUR.

Am 10.11.2022 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Internet ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.483,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.392,30 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 30.03.2023 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 27.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von United Internet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 2,22 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

1&1-Aktie dennoch höher: Finanzaufsicht hat in 1&1-Bilanz für 2019 mehrere Fehler gefunden

United Internet-Aktie legt zu: United Internet will Aktien einziehen und Grundkapital herabsetzen

Erstkurs der IONOS-Aktie unter Ausgabepreis: IONOS-IPO entpuppt sich als durchwachsen für United Internet

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Internet AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet AG

Bildquellen: A. Hesse