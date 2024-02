United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Die Aktie von United Internet zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 23,38 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 23,38 EUR zu. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 23,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,20 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 47.066 Stück gehandelt.

Bei 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 7,19 Prozent wieder erreichen. Am 08.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 12,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,504 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,64 EUR je United Internet-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 10.11.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.483,00 EUR – ein Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1.443,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte United Internet am 21.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 20.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,91 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

