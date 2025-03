United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagvormittag im Aufwind

Kurs der United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 19,58 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 19,58 EUR zu. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,58 EUR an. Bei 19,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 2.506 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.05.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,84 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 25,54 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,492 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,30 EUR je United Internet-Aktie aus.

Am 12.11.2024 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,57 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,62 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 27.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. United Internet dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.04.2026 präsentieren.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

