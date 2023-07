United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Mittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 13,35 EUR.

Das Papier von United Internet legte um 11:38 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 13,35 EUR. Die United Internet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,38 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 47.873 United Internet-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.07.2022 auf bis zu 26,87 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 101,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,38 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 25,35 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 10.11.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,65 EUR, nach 0,65 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.483,00 EUR – ein Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1.443,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte United Internet am 03.08.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

